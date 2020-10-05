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Почти четверть россиян решили привиться от COVID-19
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Почти четверть россиян решили привиться от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Прививку от коронавирусной инфекции готовы сделать 23 процента жителей РФ, принявших участие в опросе партии «Единая Россия».

При этом четыре процента респондентов заявили, что не нуждаются в прививке, поскольку уже переболели COVID-19.

В необходимости делать прививки от коронавируса на добровольной основе убеждены 93 процента участников исследования, а семь процентов полагают, что вакцинация должна быть всеобщей и обязательной.

Большинство опрошенных, 63 процента, не считают важной страну-производителя вакцины, обращая внимания лишь на эффективность. 24 процента респондентов выбрали бы российскую вакцину, сообщает РИА Новости.

Ранее были названы сроки начала применения третьей российской вакцины от коронавируса.

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Читайте также: Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19

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