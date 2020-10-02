Венесуэла получила первую партию российской вакцины от COVID-19

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Первая партия российской вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Венесуэлу утром в пятницу, 2 октября. Об этом сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес.

— Это исторический момент для нашей родины, — подчеркнула Родригес.

Она отметила, что Венесуэла станет первой страной Западного полушария, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины. По данным властей страны, в испытаниях вакцины будут задействованы примерно две тысячи венесуэльцев, передает ТАСС.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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