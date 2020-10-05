Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут неудачи в октябре

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Октябрь сулит неудачи и разочарования трем знакам зодиака. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru.

По мнению астрологов, в октябре Близнецов ждут конфликты и проблемы в отношениях. В этом месяце им необходимо пересмотреть свои приоритеты. Особенно внимательными нужно быть с 13 октября. Начиная с этой даты возможно расставание или серьезная ссора с близким человеком.

Рыб ожидает тяжелый месяц самопознания. Они переосмыслят отношения, работу и другие важные вещи. В октябре Рыбы могут осознать, что им нужно расстаться с любимым человеком или вещью, чтобы двигаться дальше.

В этом месяце Девы будут чувствовать себя неуверенно. Представители этого знака должны принять важное решение, на которое они не могут набраться смелости. В октябре Девам необходимо общение с близкими людьми. Также им стоит ясно выражать свои чувства и желания.

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