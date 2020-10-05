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Глава комитета ГД рассказал о порядке вакцинирования полицейских от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава комитета ГД рассказал о порядке вакцинирования полицейских от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

В России сотрудников полиции будут вакцинировать от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов в понедельник, 5 октября.

По его словам, полицейские войдут в группу первоочередной вакцинации от инфекции. В этой группе также состоят медицинские работники, сотрудники сферы образования, уточнил Морозов.

— После этого — все, что касается питания, общепита, транспорта и так далее, — рассказал глава комитета Госдумы.

Он также особо отметил группу людей, на которую действуют определенные ограничения. Это дети, граждане 16 лет и те, кому больше 60 лет, сообщает РИА Новости.

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