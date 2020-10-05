Московские врачи вылечили от коронавируса еще 913 пациентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За сутки в столице вылечились от коронавируса 913 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в понедельник, 5 октября.

Общее число победивших COVID-19 за все время пандемии выросло до 253 944 человек, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась, однако больницы продолжают заполняться. Глава города уточнил, что среди пациентов, доставленных в больницы с COVID-19, много тяжелобольных.

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