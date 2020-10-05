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Гинцбург сообщил о сроке вакцинации добровольцев от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гинцбург сообщил о сроке вакцинации добровольцев от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцинация 40 тысяч добровольцев от коронавирусной инфекции продлится еще 3–4 месяца. Об этом рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 5 октября.

По его словам, срок пострегистрационных исследований вакцины завершится через 180 дней после вакцинации последнего добровольца.

— А когда последний будет провакцинирован? Может быть, три, может быть, четыре месяца — в зависимости от интенсивности этого процесса, зависящего от количества поликлиник, которые будут в этом участвовать в Москве, — рассказал Гинцбург.

Он отметил, что в испытаниях принимает участие все больше поликлиник города. Кроме того, глава центра сообщил о начале испытаний вакцины с участием граждан старше 65 лет, сообщает РИА Новости.

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