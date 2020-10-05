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Сергей Собянин назвал московских учителей одними из лучших в мире
Фото: «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин назвал московских учителей одними из лучших в мире

Вероника Кузьминова

Город

Учителя столицы считаются самыми лучшими в России и одними из лучших в мире. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 октября, во время вручения благодарностей педагогам.

— Должен сказать, что звание московского учителя звучит гордо. С полной ответственностью скажу, что учителя Москвы — самые лучшие в России и одни из самых лучших в мире. Вы отдаете свое сердце, свое умение детям, которые приходят к вам, вверяют свою судьбу в ваши руки, родители доверяют вам самое ценное, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Собянин напомнил, что учителя успешно справились с трудностями, которые появились в сфере образования с приходом пандемии коронавируса. Глава города поблагодарил всех педагогов столицы. Он также вручил знак отличия за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей директору школы в районе Капотня Валерии Тихоновой.

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