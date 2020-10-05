Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Кирилл Николаев

Здоровье

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России является управляемой. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, все больше граждан РФ хотят сделать прививку от коронавируса. Полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября — в начале ноября, сообщает ТАСС.

Мурашко добавил, что если соблюдать необходимые противоэпидемические меры, то Россия сможет избежать второй волны заболевания.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин открыл резервный COVID-госпиталь в «Сокольниках»

РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Все мнения
О проекте