Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России является управляемой. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, все больше граждан РФ хотят сделать прививку от коронавируса. Полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября — в начале ноября, сообщает ТАСС.

Мурашко добавил, что если соблюдать необходимые противоэпидемические меры, то Россия сможет избежать второй волны заболевания.

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