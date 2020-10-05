Лавров посчитал тон руководства ФРГ по отношению к России неприемлемым

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства Германии в разговоре с Российской Федерацией. Такое мнение он выразил во время пресс-конференции с участием Ассоциации европейского бизнеса в понедельник, 5 октября.

— Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России, — передает слова главы МИД РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к диалогу с германскими коллегами по вопросам международной и двусторонней повестки.

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