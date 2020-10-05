В Генпрокуратуре рассказали подробности побега заключенных в Дагестане

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Шестерым заключенным из исправительной колонии в Дагестане кто-то помог сбежать. Это следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что прокуратура Республики Дагестан провела проверку в связи с произошедшим инцидентом. Также в пресс-службе уточнили, что прокуратура поставила на контроль ход расследования нескольких уголовных дел, возбужденных по статьям о побеге из места лишения свободы, халатности, превышении должностных полномочий, а также пособничестве в побеге из места лишения свободы, передает РИА Новости.

Напомним, 22 сентября заключенные сбежали из исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района города Махачкалы. По информации следствия, они сделали подкоп на территории производственного цеха, с помощью которого и совершили побег.

Правоохранителям удалось задержать заключенных на территории Республики Калмыкия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ о побеге из места лишения свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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