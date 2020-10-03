Следователи задержали стрелявшего по детям мужчину в Приамурье

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Жителя приамурского города Сквородино задержали за стрельбу по детям. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в пятницу, 2 октября.

По версии следователей, мужчина открыл огонь из спортивного пневматического ружья по детям, которые в этот момент занимались на спортивном стадионе. Правоохранители возбудили в отношении стрелявшего уголовное дело по пункту «а» части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Мужчину задержали, вопрос об избрании для него меры пресечения еще не решен, сообщается на сайте регионального СУ СК.

Читайте также: Организована проверка из-за гибели женщины у здания МВД в Нижнем Новгороде