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Следователи задержали стрелявшего по детям мужчину в Приамурье
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следователи задержали стрелявшего по детям мужчину в Приамурье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Жителя приамурского города Сквородино задержали за стрельбу по детям. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в пятницу, 2 октября.

По версии следователей, мужчина открыл огонь из спортивного пневматического ружья по детям, которые в этот момент занимались на спортивном стадионе. Правоохранители возбудили в отношении стрелявшего уголовное дело по пункту «а» части 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Мужчину задержали, вопрос об избрании для него меры пресечения еще не решен, сообщается на сайте регионального СУ СК.

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