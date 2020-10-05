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Опрос: Большинство родителей в РФ довольны общением с классным руководителем
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Опрос: Большинство родителей в РФ довольны общением с классным руководителем

Кирилл Николаев

Образование

Большинство россиян (91 процент) имеют положительный опыт общения с классным руководителем своего ребенка. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно полученным данным, лишь один процент опрошенных заявили об отрицательном опыте общения с классным руководителем. Другие семь процентов сообщили, что не разговаривали с классным руководителем. Как правило, с ними не общались отцы школьников.

Половина опрошенных считает, что классные руководители имеют оптимальный объем обязанностей. Обратной точки зрения придерживаются 35 процентов респондентов. Кроме того, 75 процентов опрошенных сообщили, что лично знают классного руководителя своего ребенка.

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