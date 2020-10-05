Опрос выявил любимый россиянами сорт сыра

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Самым популярным в России сортом сыра является «Российский», свидетельствуют итоги исследования компании Ipsos.

Как выяснилось во время опроса, 96 процентов респондентов употребляли в пищу твердый сыр за последние три месяца, 67 процентов ели плавленый сыр.

Наиболее популярными сортами твердого сыра, помимо «Российского», названы «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер».

При этом 48 процентов опрошенных заявили, что предпочитают творожный сыр, 36 процентов — моцареллу, по 30 процентов — фету и брынзу.

Также опрос показал, что 83 процента участников исследования покупают сыр не реже раза в неделю, самые распространенные мотивы — желание доставить удовольствие, быстро утолить голод, создать настроение себе и близким, стремление получить быстрый заряд энергии и сил.

При выборе сыра респонденты учитывают такие факторы, как натуральность состава, высокое качество, нежный вкус и доступная цена, польза для детей.

Чаще всего опрошенные употребляют сыр с овощами (27 процентов), колбасой (24 процента) и сливочным маслом (18 процентов), с вареными яйцами (14 процентов), сосисками (девять процентов) и фруктами (шесть процентов).

Среди напитков, которыми чаще всего запивают сыр, — горячие чай и кофе (67 процентов), сок и газировка (десять процентов), вино (восемь процентов), пиво и крепкий алкоголь (пять и три процента соответственно). Еще четыре процента запивают сыр молоком, ряженкой или кефиром, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты Роскачества провели экспертизу плавленых сыров и выявили плавленый сыр с антибиотиками.

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