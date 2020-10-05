В Кремле выразили соболезнования родным погибшей нижегородской журналистки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль соболезнует родным покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 5 октября.

— Это трагическое происшествие, и мы соболезнуем родным, — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что не знает детали произошедшего, однако обратил внимание на реакцию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По его словам, нет сомнений в том, что губернатор выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства журналистки, передает ТАСС.

Ранее Никитин написал в своих соцсетях, что планирует добиваться контроля за расследованием обстоятельств, которые привели к гибели журналистки. 2 октября Славина свела счеты с жизнью у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские и прохожие попытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о назначении журналистке посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

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