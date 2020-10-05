Уровень заболеваемости COVID-19 в Латвии вырос в восемь раз за две недели

Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Латвии вырос в восемь раз за последние две недели. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил на заседании правительства страны директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦЗПП) Юрий Перевощиков.

По его словам, в течение лета уровень заболеваемости коронавирусом в Латвии был низким, но за последние две недели ситуация резко изменилась. Перевощиков отметил, что количество новых случаев будет расти.

За минувшие сутки в Латвии выявили 40 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 2126. Всего скончались 39 пациентов, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число случаев COVID-19 в мире превысило 35 миллионов