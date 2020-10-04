Число случаев COVID-19 в мире превысило 35 миллионов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в мире достигло 32 008 447, подсчитали в американском Университете Джонса Хопкинса.

При этом с начала пандемии скончались 1 034 733 человека, выздоровели 24 362 798. Наибольшее число случаев заражения (7 411 716) зафиксировано в США, в Индии (6 549 373) и Бразилии (4 906 833).

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось на 50 тысяч за сутки.

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