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Суд Испании оставил в силе решение об ограничениях в Мадриде из-за COVID-19
Фото: pexels.com

Суд Испании оставил в силе решение об ограничениях в Мадриде из-за COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Национальный суд Испании отказался в срочном порядке отменять решение министерства здравоохранения о введении ограничения на въезд и выезд из Мадрида. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Данный иск был подан частным адвокатом Курро Николау в связи с ограничительными мерами, которые действуют в столице и девяти муниципалитетах автономного сообщества Мадрид. Национальный суд Испании оставил в силе решение министерства здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

Напомним, что въезд и выезд в Мадриде ограничили с пятницы, 2 октября. Городские власти считают, что подобные шаги необходимы для сдерживания коронавирусной инфекции. Соответствующие меры охватят не только столицу Испании, но и девять городов автономного сообщества Мадрид.

По словам руководителя департамента здравоохранения при правительстве автономии Мадрида Энрике Руиса Эскудеро, ограничительные меры касаются около 70 процентов жителей этого региона.

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