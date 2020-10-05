Суд Испании оставил в силе решение об ограничениях в Мадриде из-за COVID-19

Фото: pexels.com

Национальный суд Испании отказался в срочном порядке отменять решение министерства здравоохранения о введении ограничения на въезд и выезд из Мадрида. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Данный иск был подан частным адвокатом Курро Николау в связи с ограничительными мерами, которые действуют в столице и девяти муниципалитетах автономного сообщества Мадрид. Национальный суд Испании оставил в силе решение министерства здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

Напомним, что въезд и выезд в Мадриде ограничили с пятницы, 2 октября. Городские власти считают, что подобные шаги необходимы для сдерживания коронавирусной инфекции. Соответствующие меры охватят не только столицу Испании, но и девять городов автономного сообщества Мадрид.

По словам руководителя департамента здравоохранения при правительстве автономии Мадрида Энрике Руиса Эскудеро, ограничительные меры касаются около 70 процентов жителей этого региона.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Уровень заболеваемости COVID-19 в Латвии вырос в восемь раз за две недели