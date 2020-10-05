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Озвучена новая версия пропажи российской студентки
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Озвучена новая версия пропажи российской студентки

Захар Чайченко

Происшествия

Студентка Лилия Бирулина, катавшаяся с бизнесменом на яхте в Севастополе, могла исчезнуть после шторма. Данную версию озвучила мать девушки, по сообщению Ленты. Ру.

По словам матери погибшей, мужчина по имени Петр сказал, что девушка внезапно начала тонуть. Он якобы пытался доплыть до нее, но сам начал уходить под воду. Впоследствии яхту отнесло в сторону, и он доплыл к берегу самостоятельно.

— Он говорит, что она утонула на его глазах, — сказала мать.

Лилия не выходила в Сеть с 29 сентября. Одна из жительниц Севастополя рассказала в своем Instagram-аккаунте, что в этот день была в бухте.

— Море спокойнейшее было. Ночью только погода портиться начала, — написала она.

Также сообщается, что Бирулина ранее приехала в Севастополь из Челябинска, где она поступила в СевГУ, также она подрабатывала репетиторством. Ее бывшая одноклассница рассказала, что девушка бросила университет в родном городе и уехала «к какому-то мужчине».

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