СК возбудил дело после нападения медведя на работника столичного цирка

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения медведя на человека в столичном цирке. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 5 октября на территории цирка, расположенного на юго-западе столицы. Животное напало на рабочего по уходу за животными, пострадавшего доставили в больницу.

Медики оказывали мужчине помощь, однако не смогли спасти его.

В настоящее время на месте работают следователи, они устанавливают подробности и обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Напомним, похожий случай произошел в подмосковном цирке шапито 1 октября. Медведь напал на дрессировщика и ребенка. Животное в этот момент было без намордника.

Читайте также: Детский омбудсмен Подмосковья выступила за запрет использования животных в цирках