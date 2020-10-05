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СК возбудил дело после нападения медведя на работника столичного цирка
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

СК возбудил дело после нападения медведя на работника столичного цирка

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения медведя на человека в столичном цирке. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел 5 октября на территории цирка, расположенного на юго-западе столицы. Животное напало на рабочего по уходу за животными, пострадавшего доставили в больницу.

Медики оказывали мужчине помощь, однако не смогли спасти его.

В настоящее время на месте работают следователи, они устанавливают подробности и обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Напомним, похожий случай произошел в подмосковном цирке шапито 1 октября. Медведь напал на дрессировщика и ребенка. Животное в этот момент было без намордника.

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