СК сообщил о задержании бывшего топ-менеджера госкомпании

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Бывший топ-менеджер одной из государственных топливно-энергетических компаний задержан по делу о продаже сведений, которые составляют коммерческую тайну, сообщила порталу РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

— Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника,— сообщила Светлана Петренко.

По оценке специалистов, затраты на разработку данного изобретения составили свыше 2 миллиардов рублей.

Также она отметила, что уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности».

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