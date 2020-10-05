Уголовные дела возбудили в Белоруссии после публикации в интернете данных о силовиках

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Уголовные дела были заведены в Минске в отношении 19 белорусских граждан, которые подозреваются в распространении в интернете данных о правоохранителях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что ведомство продолжает устанавливать лица, которые на различных интернет-ресурсах публикуют сведения о сотрудниках милиции и их родственниках. Та же работа ведется в отношении тех, кто, поддавшись на провокации и призывы, оскорбляет и пишет угрозы правоохранителям, передает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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