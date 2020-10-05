Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции в стране

Фото: npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко высказался в поддержку идеи легализации проституции в стране. По его словам, если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на данном «рынке», то можно об этом говорить.

Клименко подчеркнул, что это должна быть широкая общественная дискуссия.

— Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире, — отметил глава Нацполиции в интервью РБК-Украина.

Однако он резко выступил против легализации оружия и наркотиков в стране. Он уточнил, что полиция еженедельно изымает такое количество оружия, что это «впечатляет».

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