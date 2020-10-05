Более 30 магазинов приостановили работу в Москве из-за нарушения санитарных мер

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более 30 торговых предприятий приостановили деятельность в столице из-за нарушения санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— За неделю в Москве закрыт 31 магазин за нарушение масочно-перчаточного режима и других норм, — отметил он.

По словам Немерюка, всего с 12 мая было закрыто более 90 магазинов за несоблюдение требований о ношении масок и перчаток. В последние дни проверки предприятий были усилены из-за увеличения числа заражений COVID-19.

Как уточняется, мероприятия осуществляют специалисты Роспотребнадзора, ОАТИ (объединение административно-технических инспекций — прим. «ВМ») и департамента торговли. Они работают без выходных, чтобы проконтролировать соблюдение санитарных норм, передает Интерфакс.

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