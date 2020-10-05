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Столичные власти оценили вероятность введения пропускного режима
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичные власти оценили вероятность введения пропускного режима

Юлия Захарова

Город

Вводить режим пропусков в Москве пока нет необходимости. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос о возможном возвращении к пропускному режиму.

По словам заммэра, в настоящее время в столице действуют демократичные ограничения. Их добросовестное выполнение гражданами поможет стабилизировать ситуацию с зараженными.

Ефимов подчеркнул, что от соблюдения ограничений зависит введение более жестких мер. Тем не менее власти не хотят ужесточать требования.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

Ранее в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, жителей столицы призвали перейти на удаленную работу. Им напомнили, что в общественных местах и транспорте столицы необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим.

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