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Заммэра Москвы Ефимов: Бюджет на предстоящий год будет дефицитным
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Заммэра Москвы Ефимов: Бюджет на предстоящий год будет дефицитным

Юлия Захарова

Город

Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований, — отметил он.

Заммэра добавил, что расходы останутся на уровне 2019 года с небольшой динамикой. Все инвестиционные проекты по строительству и ремонту объектов и социальные обязательства Москвы будут выполнены. По словам Ефимова, власти рассчитывают на сохранение динамики развития экономики и инвестиционного цикла.

Доходы бюджета также будут примерно равны доходам 2019 года. Ефимов подчеркнул, что указанных средств будет достаточно, чтобы обеспечивать полноценное функционирование города, передает РИА Новости.

Ранее заммэра назвал сроки восстановления экономики Москвы. Предположительно, что оно завершится к концу 2021 года или к середине 2022 года.

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