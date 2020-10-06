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Небензя заявил, что Запад испугался разоблачений бывшего главы ОЗХО
Фото: Официальный сайт постоянного представительства России при ООН

Небензя заявил, что Запад испугался разоблачений бывшего главы ОЗХО

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Представители западных стран, которые выступили против того, чтобы первый глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани вступил в Совет безопасности ООН, испугались его разоблачений. Об этом заявил постпред России по Организации объединенных наций Василий Небензя во вторник, 6 октября.

Он отметил, что Россия ни разу не блокировала ни одного докладчика, который был предложен для заседания СБ ООН.

— И это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали, — сказал Небензя.

По его словам, запрет на вступление в СБ ООН стал прецедентом.

— Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по «формуле Арриа», когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков, — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБ ООН отклонил резолюцию Америки о продлении эмбарго простив Ирана.

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Василий НебензяООНОЗХО
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