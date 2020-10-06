Небензя заявил, что Запад испугался разоблачений бывшего главы ОЗХО

Фото: Официальный сайт постоянного представительства России при ООН

Представители западных стран, которые выступили против того, чтобы первый глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани вступил в Совет безопасности ООН, испугались его разоблачений. Об этом заявил постпред России по Организации объединенных наций Василий Небензя во вторник, 6 октября.

Он отметил, что Россия ни разу не блокировала ни одного докладчика, который был предложен для заседания СБ ООН.

— И это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали, — сказал Небензя.

По его словам, запрет на вступление в СБ ООН стал прецедентом.

— Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по «формуле Арриа», когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков, — цитирует постпреда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБ ООН отклонил резолюцию Америки о продлении эмбарго простив Ирана.

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