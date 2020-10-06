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Первые приемные штаба по защите бизнеса открылись на северо-востоке Москвы
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Первые приемные штаба по защите бизнеса открылись на северо-востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Приемные штаба по защите бизнеса открылись в управах Северо-Восточного округа Москвы. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин во вторник, 6 октября.

Общественные приемные появились в управах районов Бутырский, Марфино, Алексеевский, Марьина Роща, Ростокино и Останкинский.

— Этот дополнительный формат общения сделает более удобным взаимодействие предпринимателей со специалистами штаба. Общественные приемные созданы для совместной работы по широкому кругу вопросов, — приводятся слова Фурсина на официальном сайте мэра Москвы.

В приемных предприниматели смогут подать обращения. Их помогут составить юристы управ. Также сократится срок ответов на жалобы и запросы от бизнеса. Органы исполнительной власти должны будут предоставить информацию на обращения в течение семи рабочих дней.

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