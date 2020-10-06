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Юристы проведут вебинар «НКО Лаб» для некоммерческих организаций
Фото: pixabay.com

Юристы проведут вебинар «НКО Лаб» для некоммерческих организаций

Вероника Кузьминова

Город

Юристы расскажут некоммерческим организациям о правовых аспектах их деятельности на бесплатном вебинаре образовательной программы «НКО Лаб». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 6 октября.

Мероприятия пройдут 6, 8, 14, 15 и 21 октября. На первом занятии объяснят разницу между коммерческими и некоммерческими организациями, расскажут об организационных формах НКО и процедурах их создания.

— Юристы-практики познакомят участников с правовыми основами работы НКО, расскажут, как правильно оформить трудовые и гражданско-правовые отношения, когда нужно сдавать отчетность в налоговую службу и другие инстанции, — приводятся слова Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Также гости вебинара узнают о процедурах плановых и внеплановых проверок некоммерческих организаций и закупках.

Вебинары будут начинаться в 16:00. Зарегистрироваться и узнать расписание можно на портале «Душевная Москва».

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НКОнекоммерческие организации (НКО)Наталья Сергунина
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