Глава Подмосковья призвал перенести празднования свадеб из-за COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Празднования юбилеев и свадеб нужно перенести, чтобы избежать серьезных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 6 октября.

Он уверен, что в нынешней ситуации нужно «находиться даже не в абсолютной изоляции, а беречь себя». Глава региона призвал избегать контактов с людьми, даже если из-за этого придется перенести намеченные праздники.

— Это очень приятно, но точно не сейчас, — сказал Воробьев в эфире телеканалу «Россия 24».

Губернатор напомнил о переходе работающих жителей Подмосковья на удаленку. Воробьев рекомендовал пожилым людям оставаться дома.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москва установила антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки