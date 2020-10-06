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Глава Подмосковья призвал перенести празднования свадеб из-за COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава Подмосковья призвал перенести празднования свадеб из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Празднования юбилеев и свадеб нужно перенести, чтобы избежать серьезных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 6 октября.

Он уверен, что в нынешней ситуации нужно «находиться даже не в абсолютной изоляции, а беречь себя». Глава региона призвал избегать контактов с людьми, даже если из-за этого придется перенести намеченные праздники.

— Это очень приятно, но точно не сейчас, — сказал Воробьев в эфире телеканалу «Россия 24».

Губернатор напомнил о переходе работающих жителей Подмосковья на удаленку. Воробьев рекомендовал пожилым людям оставаться дома.

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