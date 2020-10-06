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«Ирония судьбы!»: Ургант высмеял больного коронавирусом Трампа
Фото: instagram.com/urgantcom

«Ирония судьбы!»: Ургант высмеял больного коронавирусом Трампа

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял президента США Дональда Трампа, у которого ранее был обнаружен коронавирус. По мнению Урганта, это ирония судьбы.

— Трамп получил рекордное количество лайков в Twitter, когда написал о коронавирусе. Посмотрим, сколько их будет у поста, когда он выздоровеет, или у какого-нибудь другого поста. Ирония судьбы есть! Трамп же не верил в коронавирус, — заявил Ургант.

По его словам, с Познером, который не верил в Бога, тоже случилась ирония судьбы.

— Бог подарил ему меня в соведущие! — пошутил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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