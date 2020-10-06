Кузнецова рассказала о состоянии упавших в обморок детей на линейке под Псковом
Здоровью детей, которые упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, ничего не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник, 6 октября.
Она отметила, что остается открытым вопрос, как такое мероприятие вообще состоялось при наличии соответствующих ограничений.
— По сведениям докторов, здоровью детей ничего не угрожает. Сделан забор анализов, выдвигается несколько версий сейчас, — сказала Кузнецова.
По ее словам, виновные в этом инциденте должны нести ответственность, передает РИА Новости.
Напомним, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.
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