Кузнецова рассказала о состоянии упавших в обморок детей на линейке под Псковом

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Здоровью детей, которые упали в обморок во время торжественной линейки в Великих Луках, ничего не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во вторник, 6 октября.

Она отметила, что остается открытым вопрос, как такое мероприятие вообще состоялось при наличии соответствующих ограничений.

— По сведениям докторов, здоровью детей ничего не угрожает. Сделан забор анализов, выдвигается несколько версий сейчас, — сказала Кузнецова.

По ее словам, виновные в этом инциденте должны нести ответственность, передает РИА Новости.

Напомним, 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

Читайте также: СК проверит инцидент с потерявшими сознание школьниками в Великих Луках