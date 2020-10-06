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Москвичи выберут новое название железнодорожной станции Ховрино
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичи выберут новое название железнодорожной станции Ховрино

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Ленинградское направление, станция Ховрино Карта всех событий

Голосование за новое название железнодорожной станции Ховрино Ленинградского направления стартовало в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города во вторник, 6 октября.

Станцию необходимо переименовать, чтобы избавить горожан от путаницы. До конца года откроется новая станция Ховрино третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД). Также появится пересадка на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.

Железнодорожный остановочный пункт находится от этих транспортных объектов в 30 минутах ходьбы. Поэтому для станции решили придумать новое название, чтобы избежать дезориентации пассажиров.

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новое названиеМЦДголосование
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