Первый поезд нового поколения «Москва-2020» запустили в столичном метро

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В следующем году на Кольцевой линии столичного метро будут ходить только поезда «Москва-2020». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 6 октября.

Первый поезд нового поколения «Москва-2020» уже вышел в рейс на Кольцевой лини из электродепо «Красная Пресня» в сторону «Белорусской».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

— Этот поезд менее шумный, более комфортный, с более широкими проемами дверей, с большими выходами, которые позволяют быстрее входить и выходить из метро. И я уверен, это один из самых лучших в мире поездов метро, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Новый поезд, по его словам, был создан совместно с «Трансмашхолдингом». Собянин добавил, что машиностроители «готовы уже в массовом порядке производить новые поезда взамен прежних». Мэр уточнил, что за несколько лет в метро обновили 60 процентов парка поездов.

Ранее сообщалось, что поезда «Москва-2020» стали просторнее и технологичнее, а также на 15 процентов тише своих предшественников. Кроме того, площадь остекления дверей снаружи составляет 100 процентов. При этом на промежуточных вагонах можно увидеть название конечной станции маршрута, которое транслируется на специальные табло на бортах. Кроме того, поезда «Москва-2020» являются самыми технологичными.

Читайте также: Дептранс: Поезд «Москва-2020» прошел все необходимые испытания