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Ветераны получат единовременные выплаты к годовщине битвы под Москвой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ветераны получат единовременные выплаты к годовщине битвы под Москвой

Кирилл Николаев

Город

Городские власти направят единовременную материальную помощь ветеранам в связи с 79-й годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны города. Среди них есть люди, награжденные медалью «За оборону Москвы». Также выплаты получат работники предприятий и организаций, которые трудились в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Размер единовременной материальной помощи составит 20 тысяч рублей. Ожидается, что данную сумму получат 6296 ветеранов.

Годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой отмечают 5 декабря, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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