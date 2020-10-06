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Брежнева предстала перед поклонниками с увеличенными губами и густыми бровями
Фото: instagram.com/ververa

Брежнева предстала перед поклонниками с увеличенными губами и густыми бровями

Юлия Захарова

Звезды

Певица Вера Брежнева показала подписчикам комичный образ с увеличенными губами и густыми бровями. Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

Для создания ролика исполнительница воспользовалась специальными фильтрами, которые изменили ее внешность. При этом Брежнева добавила к публикации подпись, согласно которой для видео она снялась без макияжа.

— Ребятки, чего же вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая? У меня просто день взорван! Вы бы раньше сказали, и я бы всегда была такая для «Инсты», — отметила артистка.

Брежнева предстала перед поклонниками с увеличенными губами и густыми бровямиФото: instagram.com/ververa

Этим видео знаменитость показала, как бы она выглядела, если бы следовала тенденции преображать внешность на столе пластического хирурга.

Ранее сообщалось, что Брежнева рассказала подписчикам о запуске собственной линии косметики.

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пластикаInstagramВера Брежнева
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