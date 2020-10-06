Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 6 октября.

Отмечается, что учредителем фонда от РФ является Министерство просвещения. Согласно документу, руководство совета Фонда защиты детей осуществляет председатель организации, избираемый съездом на пять лет.

Также правительству РФ было поручено предусматривать начиная с текущего года финансовое обеспечение мероприятий, связанных с созданием и деятельностью фонда. Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

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