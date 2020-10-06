Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эндокринолог назвала продукты, которые не стоит употреблять с антибиотиками
Фото: pexels.com

Эндокринолог назвала продукты, которые не стоит употреблять с антибиотиками

Юлия Захарова

Здоровье

Людям, которые принимают антибиотики, следует отказаться от употребления ряда продуктов. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

— Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки, — отметила эксперт.

Медик добавила, что из рациона также стоит исключить сладкие фрукты. Вместо них лучше употреблять йогурты без добавок, кефир и продукты, богатые клетчаткой (капуста, салат, овощи). Также полезной является пища, содержащая аминокислоту метионин: морепродукты, яйца, говядина, баранина и сыр.

Кроме того, Павлова подчеркнула важность питьевого режима во время курса антибиотиков. Взрослым она посоветовала пить не менее полутора литров жидкости каждый день.

Читайте также: Сбросившая 55 килограммов женщина дала три совета для похудения

антибиотикиэндокринологпродукты питания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте