Эндокринолог назвала продукты, которые не стоит употреблять с антибиотиками

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Людям, которые принимают антибиотики, следует отказаться от употребления ряда продуктов. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

— Из пищи лучше исключить то, что тяжело переваривается, чтобы не нагружать лишний раз печень: жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки, — отметила эксперт.

Медик добавила, что из рациона также стоит исключить сладкие фрукты. Вместо них лучше употреблять йогурты без добавок, кефир и продукты, богатые клетчаткой (капуста, салат, овощи). Также полезной является пища, содержащая аминокислоту метионин: морепродукты, яйца, говядина, баранина и сыр.

Кроме того, Павлова подчеркнула важность питьевого режима во время курса антибиотиков. Взрослым она посоветовала пить не менее полутора литров жидкости каждый день.

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