«Интернетовские додумки»: Задорожная опровергла слухи о свадьбе

Фото: instagram.com/stasya_ru

Певица и актриса Настя Задорожная прокомментировала сведения о своем замужестве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Пятый канал.

По словам звезды, она не сказала ни слова о том, что сыграла свадьбу.

— Я вообще ничего не комментирую. Более того, я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки, — призналась исполнительница.

Ранее Задорожная поделилась с подписчиками фотографией, которую подписчики приняли за свадебную. На кадре девушка позирует со своим избранником Владимиром, которого целует в губы. При этом она одета в белое.

Поклонники удивились этой новости и поздравили знаменитость. «Горько!»; «Будьте счастливы!»; «Как я за вас рада, счастья вашей семье!»; «Настя, любви вам, нежности и очарования друг другом все больше и больше», — пожелали фолловеры.

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