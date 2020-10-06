Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Интернетовские додумки»: Задорожная опровергла слухи о свадьбе
Фото: instagram.com/stasya_ru

«Интернетовские додумки»: Задорожная опровергла слухи о свадьбе

Юлия Захарова

Звезды

Певица и актриса Настя Задорожная прокомментировала сведения о своем замужестве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Пятый канал.

По словам звезды, она не сказала ни слова о том, что сыграла свадьбу.

— Я вообще ничего не комментирую. Более того, я не писала, что у меня была свадьба. Это уже интернетовские додумки, — призналась исполнительница.

Ранее Задорожная поделилась с подписчиками фотографией, которую подписчики приняли за свадебную. На кадре девушка позирует со своим избранником Владимиром, которого целует в губы. При этом она одета в белое.

Поклонники удивились этой новости и поздравили знаменитость. «Горько!»; «Будьте счастливы!»; «Как я за вас рада, счастья вашей семье!»; «Настя, любви вам, нежности и очарования друг другом все больше и больше», — пожелали фолловеры.

Читайте также: Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным

звездыInstagramсвадьба
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте