Звезда сериала «Папины дочки» впервые показала своих сыновей

Кадр из сериала «Папины дочки» / Фото: Snegirev Sergey

Актриса Дарья Мельникова, наиболее известная по роли Жени из сериала «Папины дочки», впервые опубликовала фото двоих сыновей в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в 2013 году она вышла замуж за коллегу по цеху — Артура Смольянинова, а уже через два года на свет появился ее первенец — Артур. В 2018-м родился второй сын, которого пара назвала Марком.

Длительное время артистка оберегала малышей от внимания общественности. Однако спустя несколько лет решила показать фото своим подписчикам.

Пользователи социальных сетей сразу же отреагировали на редкий снимок мамы с двумя сыновьями.

«Двое из ларца! Какие хорошенькие»; «Между собой дети похожи»; «Какие же вы милые»; «Вам очень идет быть мамой», — написали подписчики.

Читайте также: Волочкова опубликовала свои фото с Майей Плисецкой