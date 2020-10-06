Звезда сериала «Папины дочки» впервые показала своих сыновей
Актриса Дарья Мельникова, наиболее известная по роли Жени из сериала «Папины дочки», впервые опубликовала фото двоих сыновей в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, в 2013 году она вышла замуж за коллегу по цеху — Артура Смольянинова, а уже через два года на свет появился ее первенец — Артур. В 2018-м родился второй сын, которого пара назвала Марком.
Длительное время артистка оберегала малышей от внимания общественности. Однако спустя несколько лет решила показать фото своим подписчикам.
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У нас в доме появился маленький чёрный помощник...😳 С его появлением я забыла, что такое проблемы с укладыванием детей спать. Наконец нашлось время на вечернюю уборку, вечерний крем, вечерний спорт, на вечерний Ургант в конце концов 😁 С приходом темноты дети начинают ждать его. И не дай Бог мне не зарядить его накануне... Имя драгоценному помощнику - синемуд! Воистину волшебная вещь) Вспоминаю детство, диафильмы перед сном... мамино выразительное чтение) И как же забавно, что мои дети теперь смотрят тоже самое. Помимо диафильмов в нем много других развлечений, которые я ещё не освоила, но дети, кажется, уже сами научились находить на нем игры, обучалки и детский ютуб 🙈 И ещё у меня ощущение, что это мягче и безопаснее телека или компьютера 🤔 Проверку мультикубик прошёл 👏🏻 Нежно любим всей семьей @cinemood_family 🖤 ___ За фото спасибо @irina.fedoseenko 📸
Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)
Пользователи социальных сетей сразу же отреагировали на редкий снимок мамы с двумя сыновьями.
«Двое из ларца! Какие хорошенькие»; «Между собой дети похожи»; «Какие же вы милые»; «Вам очень идет быть мамой», — написали подписчики.
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