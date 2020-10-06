Песков: В Кремле не считают, что из-за ситуаций у соседей вокруг РФ «сжимается кольцо»

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

В Кремле на фоне обострения ситуации у соседей не считают, что вокруг России «сжимается кольцо». Об этом во вторник, 6 октября, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле признают, что конфликтный потенциал в мире растет.

— Конечно, можно только сожалеть, что часть этого потенциала концентрируется вокруг наших границ, но речь идет в любом случае о странах, близких нам, в данном случае я имею ввиду и Белоруссию, и Армению, и Азербайджан, и Киргизию, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию в Нагорном Карабахе.

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