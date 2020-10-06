«Выписали кучу всего»: Асмус раскрыла причины проблем с кожей

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус назвала диагноз, который ей поставили после жалоб на проблемы с кожей. Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram.

— Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, — поделилась знаменитость.

Он добавила, что ей предстоит принимать лекарства и временно отказаться от использования косметических средств.

Как подчеркнула Асмус, в ближайшее время ей предстоит принять участие в показах и обсуждениях нового фильма с ее участием «Китобой». Она призвала поклонников посетить кинотеатры, чтобы оценить кинокартину, и напомнила об обязательном использовании масок и перчаток в залах.

Ранее актриса сообщила, что ей пришлось отменить съемки из-за проблем с кожей. Девушка отметила, что такая ситуация для нее — катастрофа, потому что она подобных проблем обычно не испытывает.

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