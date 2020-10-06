«Все вранье»: сын Бориса Щербакова опроверг сведения о госпитализации отца

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сын российского актера и бывшего ведущего телепрограммы «Доброе утро» Бориса Щербакова опроверг сообщения о госпитализации отца. Об этом он сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» во вторник, 6 октября.

— Все вранье. Отца не госпитализировали, это какая-то глупость, — отметил Василий Щербаков.

Ранее в СМИ появились данные о том, что Щербакова доставили в одну из столичных больниц.

Как уточнялось, знаменитости диагностировали бронхит и заболевание легких, ведущий жаловался на одышку и кашель.

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