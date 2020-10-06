ФАС установит предельную цену на лекарство от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит предельную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, цена для России будет самой низкой в рамках референтных стран.

— Поэтому если кто-то хочет 12 тысяч рублей, а это лекарство будет на рынке условно Польши или Казахстана стоить 20 рублей, то и в России оно будет стоить 20 рублей, — цитирует Артемьева ТАСС.

Он добавил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, так как аналогичные препараты производятся в других странах.

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