Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Москвы и Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы и Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве

Юлия Захарова

Город

Власти Москвы и Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ появился на официальном портале мэра столицы во вторник, 6 октября.

Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Соглашение сторон рассчитано на 2020–2025 годы. Сотрудничество коснется ряда сфер, включая инвестиции, промышленность, здравоохранение, торговлю, ЖКХ, транспорт и другие.

Средства на реализацию программы сотрудничества будут взяты из бюджета сторон. В рамках программы будут проводиться переговоры, совещания и прочие мероприятия, в которых будут принимать участие представители Москвы и Ярославской области.

Читайте также: Москва и Чувашия договорились о взаимном сотрудничестве

соглашение о сотрудничествеЯрославская областьМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте