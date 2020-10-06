Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы и Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ появился на официальном портале мэра столицы во вторник, 6 октября.

Соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Соглашение сторон рассчитано на 2020–2025 годы. Сотрудничество коснется ряда сфер, включая инвестиции, промышленность, здравоохранение, торговлю, ЖКХ, транспорт и другие.

Средства на реализацию программы сотрудничества будут взяты из бюджета сторон. В рамках программы будут проводиться переговоры, совещания и прочие мероприятия, в которых будут принимать участие представители Москвы и Ярославской области.

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