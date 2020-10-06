Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Все больницы Москвы начнут использовать плазму для лечения больных коронавирусом
Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Все больницы Москвы начнут использовать плазму для лечения больных коронавирусом

Юлия Захарова

Город

Столичные больницы будут применять плазму переболевших коронавирусом для оказания помощи новым зараженным. Об этом во вторник, 6 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Если в начале весны плазму доноров, переболевших вирусом, использовали только ведущие клиники, то сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, станут использовать плазму переболевших людей, — отметила она.

По словам заммэра, были утверждены рекомендации и практики, позволяющие лечить пациентов с COVID-19. Для этого необходимо использовать современные противовирусные препараты и антикоагулянты.

Кроме того, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, больных будут бесплатно обеспечивать лекарствами, даже если они лечатся на дому, подчеркнула Ракова в эфире телеканала«Россия 1».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы оценили ситуацию с коечным фондом для больных COVID-19

Анастасия Раковакоронавирусплазма
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте