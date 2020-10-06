Все больницы Москвы начнут использовать плазму для лечения больных коронавирусом

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичные больницы будут применять плазму переболевших коронавирусом для оказания помощи новым зараженным. Об этом во вторник, 6 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Если в начале весны плазму доноров, переболевших вирусом, использовали только ведущие клиники, то сейчас мы отработали стандарт и все городские больницы, которые будут работать с больными с коронавирусной инфекцией, станут использовать плазму переболевших людей, — отметила она.

По словам заммэра, были утверждены рекомендации и практики, позволяющие лечить пациентов с COVID-19. Для этого необходимо использовать современные противовирусные препараты и антикоагулянты.

Кроме того, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, больных будут бесплатно обеспечивать лекарствами, даже если они лечатся на дому, подчеркнула Ракова в эфире телеканала«Россия 1».

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