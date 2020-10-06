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СК проверит сведения о появлении раковой опухоли у пациентки частной клиники
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СК проверит сведения о появлении раковой опухоли у пациентки частной клиники

Юлия Захарова

Происшествия

Столичные правоохранители организовали проверку сведений о возникновении опухоли у пациентки частной клиники после оказания платных услуг. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что женщина посетила частную клинику, чтобы установить брекеты и пластины для выравнивания зубов. После этого пациентке сделали операцию, врачи диагностировали у нее раковую опухоль во рту.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы установить подробности и обстоятельства инцидента. Они проверят клинику на предмет оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

Читайте также: Дело возбудили после госпитализации ребенка из частной клиники в столице

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