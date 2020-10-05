Дело возбудили после госпитализации ребенка из частной клиники в столице
Уголовное дело возбудили после госпитализации ребенка из частной клиники в столице. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.
Как пояснили в ведомстве, несовершеннолетний почувствовал себя плохо во время оказания платных услуг, его доставили в больницу.
Следователи проверят лицензию медклиники на предоставление услуг, которые оказывались ребенку. Руководителей и сотрудников учреждения опросят.
Впоследствии будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.
Ранее Следственный комитет и Московская прокуратура организовали по данному факту проверку.
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