Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело возбудили после госпитализации ребенка из частной клиники в столице. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как пояснили в ведомстве, несовершеннолетний почувствовал себя плохо во время оказания платных услуг, его доставили в больницу.

Следователи проверят лицензию медклиники на предоставление услуг, которые оказывались ребенку. Руководителей и сотрудников учреждения опросят.

Впоследствии будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Ранее Следственный комитет и Московская прокуратура организовали по данному факту проверку.

Читайте также: СК возбудил дело после нападения медведя на работника столичного цирка