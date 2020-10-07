«Со мной будет другая женщина»: Фадеев высказал отношение к феминисткам

Максим Фадеев заключил, что мужчины все же нужны, в том числе тем, кто их ненавидит / Фото: instagram.com/fadeevmaxim

В современном феминизме есть лукавство и жажда хайпа, считает продюсер Максим Фадеев. Тему популярного в мире социального движения музыкант обсудил в шоу на YouTube-канале Metametrica. Во время беседы он рассказал свой взгляд на роль женщины и борьбу представительниц прекрасного пола за свои права.

— У меня восточный тип. Для меня женщина — это дом, дети, покой. Я не представляю себе женщину, которая будет мне звонить и говорить: «Я на работе, я срочно там». Со мной будет другая женщина, — сказал Фадеев.

Одна из ведущих спросила, не осуждает ли артист в таком случае феминизм. На это он ответил, что не воспринимает только подлость и вранье.

— Меня раздражает, когда люди врут. А остальное, чем феминистки занимаются, мне без разницы. Если им нравится ходить строем и кричать, что они феминистки, говорить «мы ненавидим мужчин» — пусть, — отметил продюсер.

При этом Фадеев добавил, едва ли среди феминисток найдутся девственницы. Из этого он заключил, что мужчины все же нужны, в том числе тем, кто их ненавидит.

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