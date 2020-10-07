Два человека погибли в ДТП с уборочной техникой на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр Карта всех событий
Водитель и пассажир иномарки Skoda Rapid погибли при столкновении с КамАЗом на МКАД. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел на внутренней стороне дороги на шестом километре. Уточняется, что водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего влетел в попутно следовавшую уборочную технику.
От полученных травм водитель и пассажир Skoda погибли на месте. Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, автомобиль Mercedes Gelandewagen сбил человека, который пересекал проезжую часть на Кутузовском проспекте. Пешеход скончался от травм.
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