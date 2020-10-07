Учитель математики рассказал об инновационном методе преподавания

Фото: Предоставлено пресс-службой РУТ (МИИТ)

Победитель конкурса «Учитель года Подмосковья — 2020», учитель математики из Гимназии им. Е. М. Примакова Одинцовского округа Александр Ядрин рассказал о своей инновационной методике преподавания точных наук через произведения искусства, пишет «Радио 1».

Гуляя по галереям, он начал замечать, что есть какое-то общее построение композиции, поэтому на своих уроках начал вводить новшества и смотреть, как ребята реагируют на это.

— Дети отозвались с интересом. И когда им показываешь картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», и они видят не только количество медведей, но и треугольников, и прочих фигур — там можно изучать геометрию всего 7-го класса только по одной картине... Мы внимательно изучаем картины, и теперь уже по-другому смотрим, открываем какие-то места, которые автор для нас загадал, — сказал учитель.

Он отметил, что к проведению уроков старается привлекать всю мировую культуру, тем самым, например, получилось увлечь учеников рассчитать уравнение параболы по движению кометы 1812 года.

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